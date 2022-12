Amrabat e il segreto del trequartista: a quale viola guarderà le spalle?

Amrabat è il nome più caldo in casa Fiorentina , ma non solo. Il Mondiale lo sta mettendo sul podio più alto del palcoscenico calcistico e con il suo Marocco sta stupendo tutti con prestazioni ottime e complete. Allora viene normale chiedersi il perchè di questa sua escalation di talento con la sua Nazionale. Il segreto si trova nel modulo? Nei compagni? O nel ruolo? Vediamo come il futuro della Fiorentina potrà cambiare con questo "nuovo" e splendido centrocampista.

Il Marocco , come la Fiorentina , si schiera con il 4-3-3. Eppure, a Firenze l'adattamento al modulo di Italiano non è stato per nulla semplice. Al Mondiale, i suoi compagni di reparto sono Amallah e Ounahi , due centrocampisti con caratteristiche ben precise e differenti. Il primo è un vero e proprio trequartista, il secondo invece, si occupa spesso della fase di impostazione. Al resto ci pensa Amrabat, davanti alla difesa con il suo fisico e la sua capacità ottima di recupero. Forse è proprio quì il segreto, forse è proprio quì che si nasconde la chiave per l'esplosione definitiva dell'ex Verona . Un mix di regia e fase offensiva, che unità alla fisicità di Amrabat crea quello che possiamo ammirare durante le partite del Marocco. Quindi, cosa farà la Fiorentina adesso che l'arcano mistero sembra svelato?

Mandragora, Bonaventura o...Sabiri?

Il cambio di modulo della Fiorentina ha giovato senza dubbio alla squadra e ai giocatori. Amrabat è uno di questi e il suo ruolo da mediano, con al fianco un compagno, sembra calzargli a pennello. Prendendo per vere le parole di Pradè sul futuro del giocatore, è giusto chiedersi chi lo affiancherà nel resto della stagione viola. Mandragora potrebbe essere il profilo ideale visto la sua tecnica e la sua capacità di impostare il gioco. In questo modo, Bonaventura potrà svolgere il suo ruolo da trequartista nel modo migliore, evitando sbilanciamenti. Rimane tagliato fuori Duncan, inserito nella lista dei partenti, forse anche per le su caratteristiche non adeguate a questo tipo di idea tattica, con la fisicità che andrebbe a sovrastare l'aspetto tecnico. Considerando nuovamente vere le parole del ds viola, il mercato non dovrebbe portare stravolgimenti, ma come visto in Canada-Marocco, Sabiri potrebbe essere il compagnio ideale per Amrabat. Chissà...