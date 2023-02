Alla scoperta del Braga: modulo, giocatori, varianti tattiche e dati statistici

Vi proponiamo diversi dati interessanti per conoscere più a fondo lo Sporting Braga, avversaria della Fiorentina in Conference League.

La Fiorentina affronta questo pomeriggio la partita di andata dei play off di Conference League e si trova di fronte, come è ben noto, lo Sporting Braga una formazione decisamente temibile che, pur essendo stata eliminata dalla Europa League, sta facendo bene in campionato e recentemente ha superato ai rigori il Benfica nei quarti di finale della Taca do Portugal. Vediamo insieme come ha giocato il Braga proprio contro il Benfica evidenziando l'undici di partenza.