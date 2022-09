A lezione di turnover? Le scelte di Italiano sotto l’ombra di Rafa Benitez

2014, vigilia di Napoli-Palermo, Rafa Benitez viene imbeccato dai giornalisti presenti dopo il suo continuo turnover. Premessa, il turnover è il cambio dei titolari con le così dette riserve, anche se nel calcio moderno questo concetto è molto labile nel suo significato. Insomma, l'allenatore spagnolo, per rispondere alle critiche dei giornalista, si esprime così: "Che cos’è il turnover? Quando un giocatore riposa si può parlare di turnover? Due o tre o quattro giocatori riposano è turnover? Per giocare ogni tre giorni abbiamo bisogno di cambiare i calciatori. Durante le riunioni con lo staff tecnico valutiamo le condizioni dei singoli atleti che alla terza partita di fila perdono d’intensità". Una spiegazione esaustiva, che va sviscerare la base dietro alle scelte degli allenatori. Ieri, Italiano, parlando dell'infortunio di Milenkovic è tornato sul concetto di turnover e la sua idea non si discosta molto da quella dell'ex Napoli: "Ecco cosa succede quando metti in campo e forzi l'impiego di giocatori che non stanno bene. E così perdiamo il giocatore più forte della Fiorentina, sappiamo tutti cosa significa per noi Nikola. Speriamo di recuperarlo in tempi brevi". Possiamo davvero quindi, parlare di turnover? Sia chiaro, il livello della Fiorentina varia a seconda degli interpreti. La rosa viola non garantisce 22 titolari, ma davanti alle difficoltà fisiche non c'è turnover che tenga, la scelta è solo una. Inoltre, la consapevolezza che il risultato condizioni la visione di tutti ciò è abbastanza ovvia. Sempre per citare l'ex allenatore del Liverpool: “Se faccio ‘turnover’ e vinciamo, la rosa è forte. Se perdiamo…è colpa dell’allenatore che ha sbagliato“. Come dargli torto.