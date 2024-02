2019: Commisso e quell’appello alla pazienza. Ma di anni ne bastano 2/3

Eppure gli altri... — Però il Bologna in Europa League (se non addirittura in Champions) ci va, se continua così. Direbbe l'immaginario Rocco Commisso versione 28 ottobre 2019, quello che ci ricordiamo bene e ci figuriamo davanti: "Vedete, Saputo ha preso il Bologna nel 2014, ci ha messo 10 anni". Vero, ma sia l'Atalanta sia il Bologna il loro fuoriclasse ce l'avevano (gli orobici) e ce l'hanno (i felsinei) in dirigenza. Giovanni Sartori è alla guida del settore tecnico del Bologna dal 2022 e ha preso le redini di quello dell'Atalanta nel 2014. Quindi per l'Europa che comincia a conticchiare, quella che ora vediamo come mediana, l'Europa League, ci ha messo tre anni a Bergamo e probabilmente riuscirà a mettercene due in Emilia.

Vi rimandiamo alla lettura, se non l'avete già fatto, del pezzo dell'amico Leonardo Vonci, che riporta a quando Sartori era stato indicato alla (ma ignorato dalla) Fiorentina, proprio due anni fa. E allora portiamo ancora pazienza, mancano due anni abbondanti al raggiungimento dei fatidici sette. Sartori è un drago, ma non esiste solo lui. Il mercato che fa Sartori, che scopre pepite in Nord Europa, Olanda, Belgio, Polonia e nei Balcani, lo fa anche Sogliano in condizioni estremamente precarie per il Verona, che ha salvato miracolosamente l'anno scorso; lo faceva Marino all'Udinese fino a poco tempo fa; lo fa addirittura Giuntoli alla Juventus; lo fa, e lo sappiamo bene, Corvino al Lecce. Chi è già al comando può imparare, oppure si può decidere di affidare il comando a chi già sa.

Tic Toc — Non crediamo di fare torti a nessuno se affermiamo che la Fiorentina NON fa quel tipo di mercato che abbiamo indicato nel nostro svolgimento. È un dato di fatto, come dire che le mele non sono pere. Burdisso è fortissimo in Sudamerica, che però è un mercato battuto dalle superpotenze europee: Endrick al Real, Vitor Roque al Barcellona, Julian Alvarez al City (ahinoi, Burdisso su di lui c'era). Ci vogliono grandi risorse e grande voglia di investirle. Tuttavia, in assenza di uno stadio di proprietà, parole di Commisso e non nostre, non ci sono i ricavi per fare determinati investimenti. Magari come quello che il Genoa pretendeva per Gudmundsson. La storia recente insegna che con il giusto tandem allenatore-area mercato l'obiettivo si raggiunge nel giro di 24-36 mesi: dall'arrivo di Italiano ne sono passati 32, il tempo comincia a stringere.

