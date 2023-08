LIVE Fiorentina-Rapid Vienna, le formazioni ufficiali della gara

La diretta LIVE di Fiorentina-Rapid Vienna, gara valevole per i play off di Conference League. Si parte da un gol di vantaggio per gli austriaci, vittoriosi 1-0 a Vienna

In contemporanea con la diretta della gara vi proponiamo le statistiche in tempo reale del match curate da Roberto Vinciguerra

La gara del Franchi sarà diretta da Novak Simovic, arbitro serbo di 41 anni che in stagione ha diretto 2 gare distribuendo un totale di 18 cartellini gialli e uno rosso. In carriera ha diretto 270 partite con una media di 4,75 cartellini gialli. In Europa, tralasciando le gare di qualificazione alle tre competizioni, vanta solo 2 precedenti: uno in Conference League (Anderlecht-West Ham 0-1) e uno in Europa League, terminato con un pareggio. Gli assistenti saranno Djorovic e Simovic. Il quarto uomo sarà Lukic.