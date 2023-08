La Fiorentina cade di misura a Vienna nell'andata dei playoff di Conference: il Rapid si impone 1-0 grazie ad un rigore realizzato da Grull

Nella gara di andata dei playoff di Conference League, la Fiorentina perde in casa del Rapid Vienna per 1-0. Decide il rigore al 34' realizzato da Grull e concesso per una grossa ingenuità di Mandragora. Guarda il video con gli highlights del match