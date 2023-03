LIVE Fiorentina-Lecce 0-0, fischio d’inizio al “Franchi”

Marco Baroni risponde col consueto 4-3-3 in cui non trova spazio l'ex Maleh:

Abisso fischia e dà il via alla partita. Primo pallone per il Lecce in tenuta bianca.

Commette fallo anche Igor su Di Francesco, punizione per il Lecce dai 35 meetri, in zona centrale. Sul pallone Hjulmand. Amrabat mette sul fondo di coscia, il Lecce guadagna il primo angolo.

A terra Saponara che ha preso una pallonata in pieno volto sul corner. Sarà ancora angolo per i salentini.

Prima iniziativa di Dodò che entra in area dalla destra, ma non crossa. Il Lecce recupera la sfera.

Gallo e Gonzalez dialogano bene sulla fascia mancina e provano ad innescare Di Francesco. Dodò avrà il suo da fare in fase di non possesso.

Nemmeno il tempo di festeggiare il passaggio del turno in Conference League che la Fiorentina di Vincenzo Italiano torna subito in campo per un altro impegno molto importante. L'obiettivo adesso è migliorare la classifica in campionato e risalire posizioni. L'avversario però è uno di quelli da non sottovalutare: al "Franchi" c'è il Lecce del fiorentino doc Marco Baroni.