Volo charter per Atene: info e prezzo con organizzazione ACCVC

Si va ad Atene! Ecco un altro modo per raggiungere il luogo della finale di Conference League

Per raggiungere Atene, capitale della Grecia e sede della finale di Conference League tra Olympiakos e Fiorentina, c'è anche la possibilità di organizzarsi con l'Associazione Centro Coordinamento Viola Club, che come già fatto in passato propone un volo charter con partenza da Verona. Sui propri canali, l'ACCVC ha diffuso quelli che sono i dettagli sulle tempistiche e sul prezzo dell'iniziativa: