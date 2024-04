Un mese ad Atene: ecco la locandina della Uefa sulla finale di Conference

Manca un mese preciso alla finale di Conference del prossimo 29 maggio. La Fiorentina, vice campione della scorsa edizione, farà di tutto per raggiungere Atene, ma prima dovrà affrontare in una doppia sfida il Club Brugge, il 2 e l'8 maggio. Dall'altra parte del tabellone si affronteranno anche Aston Villa e Olympiacos. Ecco la locandina preparata dalla UEFA con i giocatori più rappresentativi delle final four. Per la Fiorentina Nico Gonzalez.