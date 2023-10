Quarta: “Sono stato vicino alla partenza. Conference? Vogliamo vincerla”

Quanto ti stai divertendo quest'anno in maglia viola? — "Quando le cose vanno bene tutti si divertono. Sto vivendo un momento bello, sto segnando anche grazie alla libertà che il mister mi ha dato. Ogni partita è un esame, ma sto cercando di dare continuità partita dopo partita"

Quanto ci tenete quest'anno alla Conference League? — "Per noi questa coppa è troppo importante, l'abbiamo dimostrato lo scorso anno. Vogliamo vincere e ci stiamo preparando per ottenere quella coppa sfuggita lo scorso anno. Ci teniamo tantissimo e vogliamo arrivare fino in fondo"

Da dove nasce la tua qualità tecnica? — "Forse il fatto di aver giocato da centrocampista da piccolo mi ha portato ad avere maggiore qualità. Non è da oggi che mostro la mia tecnica, sono un ragazzo serio che si allena al 100% nonostante tutto. Uno dagli errori cerca di imparare per non ripeterli più"

Un commento sulla stagione di Nico Gonzalez? — "Sappiamo quanto è importante Nico per noi, è un giocatore capace di farti vincere le partite. Mi auguro continui a segnare e forse rispetto agli anni scorsi lo vedo maturato e pronto a trascinare una piazza come Firenze"

Visto le ultime prestazioni ti senti pronto ad un ritorno in Nazionale argentina? — "Sarebbe bello tornare in nazionale, per me sarebbe una rivincita personale. Sapete tutti che lo scorso anno sono stato fuori dal Mondiale. Mi auguro di continuare così e tornare in nazionale per dimostrare le mie qualità anche lì"

