Duncan: “Quest’anno ho maggiori responsabilità. Ecco i miei obiettivi”

Cosa ne pensi dell'ipotesi di giocare nel centrocampo a 3 con Arthur e Maxime Lopez? — "Penso che la domanda debba esser rivolta al mister (ride n.d.r.). Penso comunque che sono due giocatori importanti. Io devo pensare a fare il mio ruolo, comunque, e loro il loro. Sicuramente con entrambi in campo l'assetto sarebbe diverso".

Sulle parole di Kouame riguardo l'importanza di esser pronti anche dalla panchina — "Penso che la continuità passi anche su questo piano qui: non tutti possiamo giocare tutte le partite, non è possibile né fisicamente né mentalmente. Bisogna confermarsi ogni settimana, e questo aiuta e fa bene a noi giocatori. Uno che non gioca, così, deve sempre provare a dare il massimo, di modo da guadagnarsi la sua occasione e di essere sempre pronto quando viene il suo momento".

Sul terzo anno in forza alla Fiorentina e su come è cambiato in questi anni — "Penso che ogni giocatore di questa squadra ha delle responsabilità. Su di me c'erano tante aspettative ed all'inizio ho trovato molta concorrenza. Dal mio punto di vista da quando è arrivato il mister la situazione è migliorata. Quest'anno sono partito meglio rispetto agli ultimi due anni ed ho anche più responsabilità. Sto cercando di migliorare e mi sono posto degli obiettivi".

Qual è il nuovo acquisto che ti ha colpito di più? — "Sono tutti fortissimi. Mi ha sorpreso moltissimo Arthur però, da avversario non lo avevo notato. È veramente un giocatore incredibile".

Come è giocare insieme a Arthur e Maxime Lopez? — "Non so quando il mister proverà il tridente con me insieme a loro. Sono curioso, sono due grandi giocatori ed è difficile togliergli la palla dai piedi".

