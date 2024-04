Koubek: “Adesso dobbiamo finire il lavoro. I rigori non sono un obiettivo”

"La partita contro lo Slavia ci aiuta tanto. Abbiamo questi giocatori a disposizione, vedremmo chi giocherà. La Fiorentina si sà, tecnicamente sul possesso palla ha tanta qualità. Non possiamo paragonarci a loro, dovremmo essere più efficaci in attacco. Quando il Plzen ha giocato contro squadre del Barcellona io non c'ero. Ma io sono nei quarti di una competizione europea. Noi abbiamo certi compiti, certi sogni. Con lo 0-0 abbiamo speranza, e dei punti per il coefficente ceco. Abbiamo assicurato un posto in Champions per la Repubblica Ceca. Adesso dobbiamo finire il lavoro, arrivare a passare il turno. Non sento nessuna pressione, per noi è una festa calcistica. Sì, ci siamo concentrati sui rigori, li abbiamo provati in allenamento, ma non è una situazione paragonabile alla partita."