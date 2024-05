Italiano/2: “Che orgoglio questi ragazzi. Ricordiamoci del Riga e del Basaksehir”

"Oggi era una bolgia qua, e la squadra mi ha dato una grande gioia giocando così. Loro erano forti, ma abbiamo messo carattere e siamo stati premiati. Giocare ancora una finale è un orgoglio, così come veder giocare i ragazzi in questa maniera qua. La personalità in campo va tirata fuori in occasioni come questa. Non dovevamo abbandonare i principi con i quali siamo arrivati fino a qua. Oggi la squadra è stata incredibile. Solo così arrivi ai risultati."