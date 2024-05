Italiano, 15esima in Europa al Franchi: sarà l’ultima. Il film delle altre 14

Vincenzo Italiano lascerà la Fiorentina alla fine di questa stagione. Non è ancora arrivata nessuna conferma ufficiale, né dal diretto interessato, né dalla società viola, ma l'assenza di smentite suona come una sorta di ammissione. Se non ci saranno clamorosi colpi di scena, dunque, la gara col Bruges nelle semifinali di Conference League sarà con ogni probabilità l'ultima internazionale al Franchi per il tecnico di Ribera. Infatti, anche passando il turno, la finale si terrà ad Atene. Una volta lasciata la Fiorentina, poi, saranno davvero poche se non nulle le possibilità di ritrovarla da avversaria in una competizione europea. Vediamo allora di ripercorrere insieme le 14 serate di Conference League, playoff compresi, vissute da Italiano alla guida del club gigliato.