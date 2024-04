FOTO VN – Da Plzen il giornale scrive: “Crocevia storico per il club!”

Domani, giovedì 11 aprile, alla Doosan Arena di Plzen (IL VIDEO) andranno in scena in quarti di finale d'andata di Conference League tra Viktoria Plzen e Fiorentina. Una match importantissimo per entrambe le squadre, tutte e due attardate in campionato. Il giornale locale, nella mattinata di oggi, ha attaccato l'articolo parlando proprio della sfida europea, definendola "pietra miliare della storia del club, perché ha la possibilità di arrivare a giocare una semifinale europea". Dunque, una partita da non prendere assolutamente sottogamba dalla Fiorentina, perché per i padroni di casa sarà un crocevia fondamentale, addirittura storico.