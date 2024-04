Fiorentina-Viktoria Plzen, già usciti i biglietti per il ritorno: le info

La Fiorentina ha già messo in vendita i biglietti per la semifinale di ritorno al Franchi di Conference League contro il Viktoria Plzen

Già usciti i biglietti per il ritorno di Conference League tra Fiorentina e Viktoria Plzen semifinale con fischio d'inizio alle ore 18:45 al Franchi. Tutte le info per l'acquisto:

Dalle ore 15:00 di oggi fino alle ore 15:00 del 08/04/2024 la fase di vendita vedrà la possibilità di prelazione sul proprio posto e di prezzo per gli abbonati al Group Stage UECL 2023/24, prelazione sul prezzo per gli abbonati Serie A Tim 2023/24, vendita libera sui posti non disponibili alla prelazione