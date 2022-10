Fiorentina-Basaksehir, le probabili formazioni: dentro i serbi contro Okaka

Dopo la doppia vittoria contro gli Hearts che ha rilanciato le quotazioni della Fiorentina nel girone A di Conference League, gli uomini di Italiano cercano la rivincita contro i turchi del Basaksehir, vittoriosi a Istanbul per 3-0 nella gara di andata. Non ci sarà Nico Gonzalez, così come assente è Mesut Ozil, arrivato da stella ma mai protagonista nella rosa di Emre Belozoglu, che punta in attacco sulla vecchia conoscenza della Serie A Stefano Okaka. Vediamo come dovrebbero schierarsi le due squadre.