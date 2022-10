Emre (Conf): “Tanti infortuni, ma Fiorentina superiore a noi, andrà avanti”

Emre Belezoglu è intervenuto in sala stampa dopo la sconfitta

Paolo Poggianti

Emre Belezoglu è intervenuto in sala stampa, al termine della partita persa dal Basaksehir contro la Fiorentina, 2-1:

"È stato un match importante, ma non è stata la partita che ci aspettavamo. Sapevamo di giocare contro una squadra forte".

Primo posto nel girone - "Il nostro primo obiettivo era vincere stasera, il secondo era mantenere il primo posto del girone. Siamo contenti per il risultato così, ma la Fiorentina ha organizzazione, è una squadra fortissima. Per me prima di cominciare le partite la favorita del gruppo era la Fiorentina. Abbiamo un'altra partita giovedì e faremo di tutto per vincere".

Obiettivo vittoria della Conference - "Il primo obiettivo era andare tra le 16, poi vediamo, Abbiamo un buon gruppo, possiamo avere tutto per andare alla fase finale, come la stessa Fiorentina. Abbiamo due obiettivi in questo momento, voglio guardare giorno per giorno".

Tornare in Italia - "Per me è sempre speciale, l'Inter è sempre nel mio cuore. Sono molto contento di essere qui, la gente in Italia è sempre calda, come i turchi. Abito a Istanbul, la mia città, ma l'Italia è la seconda nazione per me".

Confronto con Fiorentina - "Avevamo tre giocatori sono infortunati e rimasti a Istanbul. Poi abbiamo perso Turuc e anche Biglia si è infortunato, due leader che sono il centro del nostro gioco. La nostra panchina non è forte come quella della Fiorentina".

Jovic - "È un giocatore bravo, ma ce ne sono altri molto forti nella squadra viola".

Vicino ai viola da giocatore - "A 20 anni, quando Terim ha firmato e si è trasferito a Firenze. Era il mio ultimo anno al Galatasaray, c'era la possibilità, ma il mio presidente disse di no. L'anno successivo mi sono trasferito all'Inter".