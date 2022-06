Conference League – Sorteggiate le gare del 1° e 2° turno di qualificazione

Il quadro aggiornato delle qualificazioni alla fase finale di UEFA Europa Conference League per quello che concerne il percorso "piazzate"

Roberto Vinciguerra

CONFERENCE LEAGUE 2022-23

La Fiorentina ha conquistato il diritto di partecipare al play off di UEFA Europa Conference League 2022-23, In programma il 18 ed il 25 agosto 2022, con gare di andata e ritorno. La squadra viola è stata inserita nel "percorso delle piazzate" e si giocherà l'accesso alla terza competizione continentale insieme ad altre 33 squadre. Il sorteggio delle 17 gare valide per questo play off è previsto per martedì 2 agosto, ma dovremo aspettare fino all'11 agosto quando si giocheranno le gare di ritorno del terzo turno di qualificazione) per conoscere il nome dell'avversaria.

Le teste di serie

La Fiorentina, attualmente, ha buone probabilità di essere inserita fra le 17 teste di serie. In questo momento le squadre sicure di disputare il play off "piazzate"di Conference League sono 5, ossia Fiorentina (ITA), Colonia (GER), Villarreal (Spagna), West Ham (Inghilterra) e Nizza (FRA). Sotto questo aspetto dobbiamo evidenziare, però, che già dal 28 luglio, cioé al termine delle gare del 2° turno di qualificazione, la squadra viola potrebbe conoscere il suo "destino" per quello che concerne la presenza, o meno, fra le teste di serie nei sorteggi per il play off.

Il regolamento

Ricordiamo che nessuna squadra si qualifica direttamente alla fase finale di Conference League (LEGGI IL REGOLEMENTO). Il primo appuntamento stagionale dell'edizione 2022-23 è stato il sorteggio del primo turno di qualificazione (14 giugno) -> LEGGI TUTTE LE DATE DELLE GARE DEL MESE DI AGOSTO

Sorteggi

Martedì 14 giugno e mercoledì 15 giugno sono state sorteggiate a Nyon le gare del primo e del secondo turno di qualificazione alla fase finale di Conference League. Nel primo turno di qualificazione (7 e 14 luglio) scenderanno in campo 60 squadre di caratura molto bassa [LEGGI IL SORTEGGIO COMPLETO], mentre, nel secondo turno (21 e 28 luglio) [LEGGI IL SORTEGGIO COMPLETO], fra le 90 partecipanti entreranno in gioco le formazioni sicuramente più ostiche per la Fiorentina, sia per quello che concerne il potenziale "scivolamento" fuori dalle teste di serie del sorteggio per il play off, sia per per quello che riguarda il profilo prettamente competitivo -> LEGGI TUTTE LE DATE DELLE GARE DEL MESE DI AGOSTO

[ARTICOLO IN CONTINUO AGGIORNAMENTO]