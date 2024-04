Bologna e Atalanta oggi tifano viola: il 4° posto di dicembre fa ancora più male

Non ci dilungheremo in troppe infiorettature, la realtà è abbastanza cruda e noi in maniera abbastanza cruda ve la presentiamo: una vittoria della Fiorentina sul Viktoria Plzen, unita al passaggio del turno dell'Atalanta che stasera parte dal clamoroso 3-0 di Anfield sul Liverpool, darebbe alla Serie A la certezza matematica di portare cinque squadre e non quattro alla fase a gironi della Champions League 2024/25 , la prima con il nuovo format che include più squadre e dei gironi tronchi prima della fase finale.

Questa in generale è un'ottima notizia per il nostro calcio e saranno molti i tifosi, anche non viola, che saranno felici in caso di esito positivo dei 90' del Franchi contro i cechi. La riflessione un po' amara scaturisce se si fa caso a quali tifosi potrebbero essere più contenti: quelli di Bologna, Roma e Atalanta, che in campionato si giocano il quarto posto ma che da domani potrebbero accontentarsi anche del quinto. Rossoblù e nerazzurri sono le squadre che negli ultimi anni si sono proposte (il Bologna solo quest'anno, ma dà l'idea di poter rimanere in alto) come rivali della Fiorentina tra le famose Sette Sorelle del calcio italiano. Missione compiuta, per quest'anno almeno visto che i viola sono addirittura decimi, ma quello che non era così scontato è che in Champions League ci potessero andare entrambe.