Ungheria-Italia: risultati, precedenti e le migliori quote

Ultima giornata decisiva nel gruppo 3 della League A della kermesse, con l'Ungheria che ha 2 risultati su 3 per staccare il pass, mentre gli azzurri devono vincere per compiere il sorpasso.

Redazione VN

Ungheria – Italia ha le sembianze dello spareggio, per accedere alle semifinali di Nations League. Ultima giornata decisiva nel gruppo 3 della League A della kermesse, con la formazione del CT Marco Rossi che ha 2 risultati su 3 per staccare il pass, mentre gli azzurri di Mancini devono vincere per compiere il sorpasso all’ultima curva. Un finale inaspettato e che aggiunge pepe allo spettacolo, nella sfida di Lunedì alle 20.45, alla Puskas Arena di Budapest.

Gli ultimi risultati

Ungheria al comando della classifica del Girone 3, con 10 punti: vittoria per 1-0 pesantissima in Germania che permette alla truppa del CT Rossi di poter gestire gli ultimi 90 minuti, sulla strada che porta alle semifinali di Nations League. I magiari hanno ottenuto il terzo successo nel raggruppamento e i tre punti mancavano da 180 minuti. Szoboszlai e soci hanno perso solo due delle ultime 10 partite giocate, una delle quali proprio contro l’Italia nella gara di andata. Completano il bilancio, due pareggi e sei vittorie, di cui due sull’Inghilterra. 8 reti fatti e 3 subite, nelle cinque partite della Nations League per l’Ungheria.

Morale altissimo in Casa Italia. La vittoria degli azzurri per 1-0 sull’Inghilterra riapre i giochi in ottica semifinale nella kermesse e soprattutto da nuova linfa ad un ambiente su cui pesa la seconda mancata qualificazione al Mondiale. Con 8 punti, i ragazzi di Roberto Mancini hanno un solo risultato possibile per completare il sorpasso sui rivali: vincere a Budapest. I tre punti contro gli inglesi valgono il terzo successo della nazionale nel corso del 2022: le precedenti vittorie erano arrivate in Turchia in amichevole (unico successo esterno per l’anno solare) e la già citata contro l’Ungheria nella gara di andata della Nations League. Il gol di Raspadori permette all’Italia di portarsi a quota 6 gol fatti, a fronte di 7 reti al passivo.

I precedenti

34 incroci tra Ungheria – Italia, con il bilancio che sorride agli azzurri. 17 le vittorie italiane, con 9 segni X e 8 successi magiari. Prima del successo nostrano nella gara di andata, l’ultimo precedente risale al 2007: vittoria per 3-1 dell’Ungheria in amichevole. Sempre in amichevole, è datato 1996 l’ultimo successo italiano a Budapest. L’allora nazionale del Ct Arrigo Sacchi si impose per 2-0. Il pareggio, in terra ungherese, non esce dal 3 settembre 2000, quando Ungheria e Italia impattarono 2-2. Il primo scontro fra le due nazionali risale al 1910, con la netta affermazione magiara per 6-1. 65 le reti segnate dall’Italia ai rivali, con 54 gol al passivo.

Le quote

Italia favorita secondo le lavagne dei Bookmaker, come rilevato da OddsChecker. Il segno 2 paga a 1.93 su Leo Vegas, con Bet365 che fa scendere leggermente la quota a 1.90. Pokerstars Sport offre la quota più bassa a 1.76. Una vittoria magiara invece si attesta a 4.50 su Betfair e Sisal, con Goldbet e Better che bancano il segno 1 a 4.40. Infine, il segno X varia fra 3.25 di Novibet e 3.50 di Snai. Passiamo alle reti e l’Over 2.5 vale @2.10 su PlanetWin. Favorito invece l’Under 2.5 che troviamo a 1.75 su Betfair e Leo Vegas. Il segno Gol decolla a 1.90 su Bet365 e Better, con la quota del NoGol che si accende a 1.85 su Snai. Uno sguardo anche ai possibili primi marcatori. Fra gli uomini del CT Marco Rossi, i favoriti sono Adam Szalai e Szoboszlai: il primo ha steso la Germania e paga a 7.30 su Goldbet, con l’ex Salisburgo a 8.25 su Snai. Nella squadra di Roberto Mancini, ecco favorito Scamacca a 6.50 su Sisal, con Raspadori che cerca il bis a 7.20 su Pokerstars Sport.