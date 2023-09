Udinese-Fiorentina: risultati, precedenti e analisi quote

I PRECEDENTI - Udinese e Fiorentina si sono già affrontate 106 volte in tutte le competizioni. Il bilancio dice 25 vittorie per i friulani e 53 per i toscani. Mentre in 28 occasioni la sfida è finita in pareggio. L'ultimo segno X però risale all'8 marzo 2020. Nei sei incroci più recenti, infatti, i bianconeri e i viola ha ottenuto tre successi per parte. Il recente passato sorride all'Udinese, che si è aggiudicata tre delle ultime cinque gare contro la Fiorentina in campionato, tante vittorie quante nelle precedenti 18 partite contro i gigliati in Serie A. Per quanto riguarda le partite giocate nell'ex Stadio Friuli, i padroni di casa hanno vinto 17 dei 47 match disputati nel massimo torneo. Solo contro Atalanta (20) e Sampdoria (19) hanno ottenuto più successi interni nella loro storia.

LE QUOTE – Come riferisce OddsChecker, la Fiorentina è la favorita per la vittoria del match: la quota corrispondente al successo dei Viola è 2.23 su Novibet e LeoVegas, arrivando a un massimo di 2.35 su Sisal. Al contrario, la vittoria dell’Udinese è in grado di pagare fino a 3.20 volte la posta su bet365 (3.16 su Netbet). Il pareggio, infine, è il risultato meno probabile: vale 3.45 su Betway e BetFlag, 3.50 su bet365 e LeoVegas. Per quanto riguarda il numero di gol, l’Over è leggermente favorito rispetto all’Under: il primo scenario è pagato 1.96 su BetFlag contro il 2.00 dello scenario opposto, optando questa volta per LeoVegas. Infine, gli scommettitori sono convinti che entrambe le squadre andranno in gol: il Goal, infatti, oscilla tra l’1.65 di Planetwin365 all’1.75 di BetFlag. Al contrario, la possibilità che una delle due formazioni rimanga a secco raggiunge una quota massima di 2.15 su Snai, LeoVegas e Betfair.

