Juventus-Fiorentina: risultati, precedenti e le migliori quote

Juventus-Fiorentina, l’analisi quote di OddsChecker: padroni di casa favoriti. Under in vantaggio, non si esclude il No Goal

Redazione VN

La ventiduesima giornata di Serie A mette una contro l'altra Fiorentina e Juventus all'Allianz Stadium. Nelle ultime due sfide casalinghe, la squadra di Allegri ha ottenuto un solo punto nel rocambolesco pareggio contro l'Atalanta. I bianconeri vorranno tornare alla vittoria davanti ai propri tifosi: per farlo puntano al successo contro una rivale storica, la Viola. Anche la formazione di Italiano, tuttavia, avrà voglia di rivalsa: è reduce dalla sconfitta al Franchi contro il Bologna.

GLI ULTIMI RISULTATI - Sul decimo posto della Juventus pesano, inevitabilmente, i 15 punti di penalizzazione. La squadra di Allegri ha raggiunto quota 26 dopo aver vinto 12 sfide, pareggiate cinque (quattro le sconfitte). Le ultime uscite non sono state certamente positive: nelle ultime due gare casalinghe di campionato è arrivato un pareggio e una sconfitta: non rimane da almeno tre partite in casa senza vincere in A dall'inizio della stagione 2015/16. Di fronte a sé, la "Vecchia Signora" troverà la Fiorentina che, nel 2023, ha vinto solo una volta su sei partite giocate in Serie A: dall'inizio dell'anno solare, solamente Cremonese, Sampdoria e Salernitana hanno fatto peggio dei cinque punti conquistati dalla Viola in campionato. La classifica conferma il "ritardo" rispetto ai piazzamenti precedenti: al momento è tredicesima, con un "bottino" di soli 24 punti.

I PRECEDENTI - La Juventus ha vinto solo una delle ultime cinque gare di campionato contro la Fiorentina, dopo che aveva ottenuto nove vittorie nelle precedenti 11 sfide contro la Viola in Serie A. Tuttavia, nelle ultime 11 partite tra Juventus e Fiorentina in casa dei bianconeri in campionato, ben dieci successi piemontesi e uno toscano: lo 0-3 del 22 dicembre 2020, che rappresenta il secondo miglior successo della Fiorentina in casa della Juve nel massimo torneo, dopo lo 0-4 del 2 ottobre 1955. Infine, una statistica coinvolge l'allenatore bianconero: la Viola è la squadra contro cui Allegri ha ottenuto più vittorie casalinghe in Serie A da allenatore della Juve (insieme a Roma, Udinese e Sassuolo): sei successi su sei confronti allo Stadium, con due clean sheet ottenuti nelle ultime tre partite interne. Da quanto gioca nella Juve, la Fiorentina è la squadra contro cui Vlahovic ha disputato più minuti (186) senza subire gol. Tuttavia, la quota che lo considera marcatore è piuttosto bassa: 2.50 su Sisal.

LE QUOTE - Per Juve-Fiorentina, riferisce OddsChecker, i padroni di casa godono dei favori del pronostico. Il segno 1 vale 1.82 su Netbet, 1.85 su Sisal, 1.92 su Planetwin. Più alta la soglia fissata per l'eventuale successo viola: il 2 oscilla tra il 4.15 di Planetwin al 4.75 di bet365 (4.50 su Sisal e Betfair). Da non escludere, infine, che il match termini in pareggio: l'X è in grado di pagare fino a 3.60 volte la posta su Betfair (la quota è più bassa su StarCasinò Bet e Goldbet, 3.55). A proposito di gol, l'Under è in "vantaggio" sull'Over 2.5: il primo scenario vale 1.75 su StarCasinò Bet, il secondo raggiunge una quota massima di 2.02 sullo stesso portale. Gli scommettitori sono convinti che non arriveranno tanti gol, tuttavia non hanno le idee così chiare sul fatto che nessuna delle due squadre rimarrà a secco di gol. Il Goal sta a 1.83 su Planetwin, arrivando a 1.91 su Betfair. L'ipotesi opposta, e dunque il No Goal, sta a 1.91 su bet365 mentre la quota rimane più bassa su StarCasinò Bet, 1.80. La Juve, infine, è la squadra contro cui Kouamé ha partecipato a più gol in A: quattro tra reti e assist, inclusa la firma nell'1-1 del match d'andata al Franchi. A 6.00 la possibilità che vada in rete oppure dia il passaggio vincente al compagno.