Basaksehir-Fiorentina: risultati, precedenti e le migliori quote

Istanbul Basaksehir-Fiorentina, l’analisi quote di OddsChecker: per i bookie vige l’equilibrio, l’Under 2.5 in vantaggio

Redazione VN

Istanbul Basaksehir e Fiorentina sono pronte a sfidarsi, giovedì 15 settembre, per la seconda giornata del girone A di Conference League. I viola di Vincenzo Italiano sono reduci dal deludente pareggio in casa contro l’RFS Riga, mentre i turchi, nel primo incontro dell’attuale edizione della competizione internazionale, hanno battuto per 4-0 gli scozzesi dell’Hearts. Gli ospiti, inoltre, sono usciti sconfitti anche dalla sfida di Serie A contro il Bologna: il gol di Lucas Martinez al 54’ ha illuso i tifosi, Barrow e Arnautovic hanno ribaltato la situazione. Questa volta, il fischio d’inizio arriverà alle 21 allo stadio Basaksehir Faith Terim.

Gli ultimi risultati

Compresi i preliminari, l’Istanbul Basaksehir è imbattuto negli ultimi sette confronti in Europa. Si tratta della serie più lunga di match consecutivi senza sconfitte del club turco nelle competizioni europee. La vittoria per 4-0 sul campo degli Hearts alla prima giornata, inoltre, rappresenta il successo più largo in assoluto dei turchi in Europa. Sul tabellino le firme di Ali Kaldirim, Ndayishimiye, Okaka e Ozcan. Dall’altra parte, la Fiorentina ha effettuato 32 tiri nel primo turno di questa Conference League contro il Riga (10 in più rispetto ai turchi del Basaksehir). Si tratta del record nella prima giornata della competizione in corso. La compagine italiana, inoltre, ha pareggiato le ultime due partite contro Twente e Riga. La squadra viola non chiude in parità tre match consecutivi in competizioni europee dall’agosto 2009. In virtù di questo, vale la pena dare un’occhiata alle quote relative alla X: la quota è di 3.00 su Goldbet e Better, fino a un massimo di 3.30 su Betfair. Nell’ultimo turno di campionato, le cose non sono andate meglio per Jovic e compagni: al Dall’Ara, infatti, è arrivata la sconfitta contro il Bologna (2-1), con tanto di espulsione di Igor nel finale. L’unico gol viola, quello di Lucas Martinez, non è servito a nulla: Barrow e Arnautovic hanno ribaltato la situazione, “regalando” i tre punti alla propria squadra.

I precedenti

Prima sfida in assoluto per Istanbul Basaksehir e Fiorentina in una competizione UEFA. I turchi hanno affrontato, fino a questo momento, due volte una squadra italiana, perdendo in entrambe le occasioni. Si tratta del doppio confronto con la Roma nella fase a gironi dell’Europa League 2019/20 (0-3 in casa, 0-4 in trasferta). La Fiorentina, dall’altra parte, ha vinto in tutte le sei partite disputate contro squadre turche nelle competizioni europee, subendo soltanto un gol nel parziale. Tuttavia, l’ultimo di questi confronti risale all’ottobre 1984, quando la Viola s’impose sul Fenerbahce 2-0 in Coppa UEFA. A proposito di gol, nove delle ultime 19 reti segnate dalla Fiorentina in tutte le competizioni portano la firma di marcatori diversi. Fa eccezione Gonzalez che, nel parziale ha realizzato due gol (uno contro la Juve in A e l’altro nella fase di qualificazioni alla Conference League contro il Twente). L’argentino è rimasto out nelle ultime sfide a causa di una tallonite. E nonostante il rientro sembra esser vicino, non c’è ancora certezza di vederlo in campo. Anche in virtù di questo, la quota che lo vede marcatore del match è più alta del solito (3.55 su Snai. Le reti Cabral e Jovic appaiono più probabili, la soglia fissata per uno scenario di questo tipo è, rispettivamente, di 3.20 e 3.35). Inoltre, riporta OddsChecker, l’ultima statistica da prendere in considerazione coinvolge Barak, in gol nell’esordio di Conference League contro il Riga. L’ultimo giocatore a esser andato a bersaglio nelle sue prime due presenze con la maglia della Fiorentina in una competizione europea è stato Giuseppe Rossi nel 2015 (la quota corrispondente è di 4.25, sempre su Snai).

Le quote

Secondo le rilevazioni di OddsChecker, Istanbul Basaksehir-Fiorentina sarà una gara equilibrata. Gli ospiti sono favoriti: il loro successo è quotato a 2.45 su Pokerstars e LeoVegas, 2.60 su Better, Planetwin e Goldbet. La forbice tra il segno 1 e il 2 è tutt’altro che ampia: la vittoria della squadra di casa raggiunge un massimo di 2.85 su LeoVegas (mentre rimane più bassa su Sisal, a 2.70). Come anticipato, il pareggio è il risultato meno probabile tra i tre: quota 3.30 su Betfair, 3.15 su Sisal e Snai. I bookie dimostrano di non aver presto una posizione netta neanche in merito al numero di reti che giungeranno nel corso dei 90’. Tuttavia, l’Under 2.5 è in “vantaggio” con una quota che raggiunge 1.68 su Better e LeoVegas, 1.73 su Betfair (l’Over 2.5, al contrario, vale 2.06 su Novibet, 2.10 su LeoVegas. Comunque poco definita l’idea degli scommettitori sul Goal/NoGoal. L’ipotesi che entrambe le squadre riescano ad andare a segno è la più probabile. Su Goldbet e Pokerstars, ad esempio, la soglia fissata è di 1.75 (1.82 su LeoVegas). La situazione opposta, e dunque quella che vede il numero “zero” accanto a una delle due formazioni, è quotata 2.00 su Betfair, 2.03 su Planetwin. Interessante dare un’occhiata, infine, al risultato esatto. L’1-1 e lo 0-1 sono gli score più probabili, rispettivamente con quote di 6.30 e 8.30 prendendo a riferimento Novibet.