Fiorentina-Braga: risultati, precedenti e le migliori quote

Fiorentina – Braga, giovedì alle 21.00, è la gara di ritorno dei playoff di Conference League: qualificazione già in tasca per i viola, dopo il netto successo per 4-0 in Portogallo nei primi 90 minuti.

Redazione VN

Bella in coppa e in difficoltà in campionato. La formazione di Vincenzo Italiano gioca al Franchi il secondo round contro i lusitani e intravede da vicino gli ottavi di finale, grazie al poker calato in casa dei rivali.

GLI ULTIMI RISULTATI - Come detto, Fiorentina scatenata nelle coppe: sia a livello nazionale e sia a livello europeo. I problemi per Biraghi e compagni arrivano dal campionato, in cui la formazione gigliata non vince da sei gare e ha raccolto due punti. In Coppa Italia, i Viola hanno raggiunto le semifinali e si giocheranno l’accesso alla finale di Roma, contro la Cremonese. Discorso simile per la Conference League, con i toscani che sono ad un passo dagli ottavi di finale. In ambito Continentale la Fiorentina ha vinto le ultime cinque gare, tra fase a gironi e l’andata del playoff. Complessivamente gli uomini di Vincenzo Italiano hanno giocato nove match, compreso il playoff/preliminare con il Twente: 20 gol fatti e sei subiti. Dall’altra parte il Braga è terzo in classifica in campionato, con 16 vittorie in 21 giornate. Il rendimento interno è ottimo per la squadra di Artur Jorge che invece trova problemi oltre i confini. Terzi nel girone di Europa League, alle spalle di Union Berlino e Royal Union, i portoghesi sono stati retrocessi nella terza kermesse continentale. Ma di fatto, il match di andata perso per 4-0 sta già facendo scorrere i titoli di coda sulla breve esperienza in Conference League.

I PRECEDENTI - Fiorentina – Braga si incrociano per la seconda volta, Come riporta Oddschecker, dopo la prima sfida dello scorso giovedì e stravinta dai toscani per 4-0. I Viola giocheranno per 18^ volta contro una squadra portoghese. Il parziale sorride agli uomini di Italiano, con otto vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. I “Braguistas” hanno sfidato in 10 occasioni le formazioni italiane nelle kermesse continentali. Il bilancio è quasi in parità, con quattro successi lusitani, cinque sconfitte e un segno X.

LE QUOTE - Come rileva Oddschecker le lavagne dei bookmaker si colorano di Viola per Fiorentina – Braga. Gigliati favoriti e il segno 1 paga a 1.83 su Planetwin, con Goldbet e Sisal a 1.75. Il pareggio è compreso tra 3.45 di PokerStars Sport e 3.85 di Starcasinò Bet. Una vittoria portoghese vale 4.75 su bet365, scende a 3.50 su Better e infine si attesta a 3.40 su Betfair. Per quanto concerne le reti, l’Over 2.5 è favorito. Le quote migliori arrivano da Novibet e Sportbet a 1.81, con Netbet a 1.80. L’Under 2.5 cresce in maniera esponenziale su Sisal @1.95 e bet365 @1.93. Una rete per parte è un’opzione fattibile e il segno Gol si accende a 1.75 su Starcasinò Bet e Betfair, con il No-Gol che lievita fino a 2.05 su Novibet. Infine, chiudiamo con il primo marcatore della sfida del Franchi. Jovic e Cabral sono i due favoriti nelle file dei toscani: l’ex Real vale 6.50 su Starcasinò Bet, con il brasiliano che sale a 7.00 su bet365. Fra i lusitani, attenzione a Simon Banza che brilla a 9 su Sisal.