VN – Tutto confermato, domani sarà la giornata di Zurkowski allo Spezia

Ormai non ci sono più dubbi, Simon Zurkowski sarà un nuovo giocatore dello Spezia. Il lungo corteggiamento da parte del club ligure ha convinto il centrocampista polacco che raggiungerà il connazionale Dragowski. Nessun intoppo, come vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, domani sarà il giorno in cui Zurko sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto per la sua nuova avventura in bianconero.