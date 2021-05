Venerato conferma: “Gattuso in pole, ma vuole un cambio di registro”

Il parere del giornalista

"Gattuso resta l’obiettivo principale di Commisso e Barone. E questo non lo scopriamo certo oggi, ma da diverso tempo. Barone ha avuto due-tre colloqui con il tecnico del Napoli. Rino ha chiesto alla Fiorentina di cambiare registro, perché l’attuale squadra non coincide con la sua idea di calcio. Anche con Sarri è accaduta la stessa. In quel caso il tecnico ha rifiutato la proposta viola perchè non riteneva questa squadra pronta per lottare per le prime sei posizioni”.