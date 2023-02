Turchia: approvazione della FIFA per l’estensione del calciomercato

La chiusura del calciomercato in Turchia era prevista per stasera ma, secondo quanto comunicato dalla federazione stessa, verrà prolungato di altri 10 giorni a causa dell'emergenza nazionale in atto. Con una nota pubblicata di oggi, infatti, la Türkiye Futbol Federasyonu ha comunicato di aver raggiunto l'accordo "verbale" con la FIFA. Ecco il testo integrale: "In conformità con il regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori, vincolante anche a livello nazionale, il secondo periodo di trasferimento e tesseramento della stagione calcistica 2022-2023 per i calciatori professionisti è stato fissato tra il 12 gennaio 2023 e l'8 febbraio 2023, con un massimo di 28 giorni. Tuttavia, a causa della dichiarazione di lutto nazionale per eventi sismici nel nostro Paese e della decisione dello stato di emergenza in 10 province, la nostra federazione ha presentato domanda ufficiale alla FIFA il 06.02.2023 al fine di evitare eventuali negatività nel trasferimento e ha richiesto l'estensione del periodo di trasferimento in cui ci troviamo. Nelle trattative con la FIFA è stata ottenuta l'approvazione verbale per l'estensione di dieci giorni del periodo di trasferimento, e si è in attesa dell'iter di approvazione scritta".