Torna Maxi Olivera? Nessuna offerta per il terzino. Ma in Sudamerica…

Toh, chi si rivede. Anzi, chi potrebbe tornare momentaneamente a Firenze. Dopo la fine del prestito con i messicani del Juarez e non aver ricevuto offerte in questo primo mese del 2021 Maxi Olivera è di nuovo un giocatore della Fiorentina. Il terzino uruguaiano è (da anni) tra gli esuberi della società viola, ma potrebbe accasarsi altrove anche nelle prossime settimane. In Sudamerica infatti, molti mercati sono ancora aperti (Argentina fino al 18 febbraio, Uruguay addirittura 5 aprile), altri devono ancora prendere il via (Brasile 1/03-23/05) e non avrà difficoltà a trovare una nuova sistemazione. In caso contrario resterà di proprietà viola fino al 30 giugno, quando il suo contratto arriverà alla scadenza naturale. Un addio che nessuno rimpiangerà…

Calciomercato invernale – Acquisti e cessioni, la tabella di riepilogo della sessione che si è appena chiusa

SONDAGGIO – Il vostro voto al calciomercato della Fiorentina

re