Summit di mercato in casa Fiorentina. Brekalo operazione per l’estate

Con l'arrivo a Firenze di Commisso in casa Fiorentina è previsto un summit per fare il punto sul calciomercato

Nelle prossime ore andrà in scena il primo vertice di mercato del 2023 alla presenza di Rocco Commisso. Il patron viola ha premura di capire se valga la pena effettuare un’operazione in entrata per tamponare lo stop di Cabral, che terrà il brasiliano lontano dai campi per un mese e che si va a sommare a quello di Sottil, atteso in campo per metà febbraio.