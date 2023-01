Cecchi: “Jovic non ha inciso nemmeno con la sgangherata difesa della Samp”

"Per tornare a vedere una Fiorentina bella, scanzonata e divertente servirà forse ancora del tempo. Godiamoci, però il passaggio del turno, cosa non scontata, e la possibilità di incontrare il Torino nei quarti in casa. La nuova Fiorentina che vince di corto muso non è bella ma concreta e non sempre bellezza e concretezza vanno a braccetto. La Samp si è dimostrata avversario di poco conto ma anche contro una difesa sgangherata come quella blucerchiata Jovic non è riuscito a incidere. Consoliamoci con il cinismo della Fiorentina. E’ bastato un gol di Barak per passare il turno, ma non sempre potrà essere così, soprattutto contro avversari di ben altro lignaggio quali quelli che ora ci attendono".