La trattativa Chiesa-Juventus entra nel vivo, e non potrebbe essere altrimenti viste le 48 ore scarse che mancano al termine del calciomercato. Chiesa ha da tempo un accordo con i bianconeri per un quinquennale da circa 5 milioni a stagione. Ma la Fiorentina non è intenzionata comunque a fare alcuno sconto. O verranno rispettate le condizioni di Commisso ( cifra adeguata, nessuna contropartita se non Demiral che piace ai viola) oppure Chiesa non si muoverà da Firenze. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna di La Repubblica Firenze. La sua permanenza però sarebbe un clamoroso colpo di scena, vista anche la questione spinosa della fascia da capitano. In caso di cessione la Fiorentina ha già bloccato Callejon e non tramonta la pista che porta ad un grande attaccante (LEGGI). Parlando di fascia da capitano, non passa sicuramente inosservato il caso Pezzella. L’argentino per la terza volta consecutiva non ha preso parte alla gara a causa di una botta rimediata un mese fa contro la Reggiana. Il suo agente, però, ha parlato di un’offerta del Milan non presa in considerazione dai viola perché ritenuto un giocatore non sul mercato. Eppure, sempre il suo agente, ha riferito di altri club interessati al suo assistito, tenendo attivi i contatti per una sua eventuale cessione. Senza l’arrivo di Quarta (Leggi le complicazioni legate alle tempistiche), Pezzella potrebbe rimanere e la difesa completarsi magari con un rinforzo al posto di Ceccherini. Così i viola dovrebbero pensare anche al rinnovo del capitano, vista la scadenza del contratto datata 2022

