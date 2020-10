Di Marzio: “Problema visite mediche per Martinez Quarta, affare a rischio”

Continua la telenovela Martinez Quarta alla Fiorentina. Ecco l’aggiornamento fornito da Gianluca Di Marzio sul suo sito:

Martinez Quarta e la Fiorentina, una telenovela continua. Dopo la nuova offerta e l’accordo raggiunto con il River Plate per il difensore centrale argentino, sono sorte delle complicazioni legate alle visite mediche del giocatore. l classe ‘96 dovrebbe infatti svolgere oggi i controlli medici in Argentina, ma senza un medico della Fiorentina presente. E questo rende adesso l’affare nuovamente a rischio. Il club viola non è infatti convinto di fare le visite fuori dall’Italia e senza un proprio medico sociale, quindi la trattativa ora può davvero bloccarsi. La Fiorentina sta quindi decidendo sul da farsi e, nel caso non ci fossero garanzie sui tempi, l’arrivo del giocatore potrebbe anche slittare a gennaio 2021. Martinez Quarta deve necessariamente fare oggi le visite perché domani dovrà rispondere alla chiamata della nazionale argentina. Il tempo stringe e i contatti sono continui per decidere cosa fare.