Qui Ascoli: Barone blocca l’affare Gori. Motivo? Il trattamento a Barone jr.

È piuttosto inusuale la motivazione che avrebbe portato ad arenarsi la trattativa per il trasferimento di Gori all'Ascoli. Vi avevamo raccontato di come i bianconeri fossero fortemente all'attaccante Viola con la Fiorentina che, però, si è opposta ad un suo passaggio nelle Marche. Secondo Il Resto del Carlino Ascoli, la questione non riguarda né valutazioni tecniche né contrattuali. L'ostacolo maggiore è rappresentato dal DG Viola Joe Barone che si è messo di traverso. Il dirigente gigliato non ha gradito il trattamento fatto al figlio Giuseppe Alessandro ceduto in prestito la scorsa stagione all’Ascoli e mai convocato nonostante precise rassicurazioni. In ogni caso, si legge, la trattativa dovrebbe comunque sbloccarsi.