Pedullà: “Veretout al Milan, domani il giorno X. Lirola è più vicino”

Questo il punto di mercato in chiave Fiorentina di Alfredo Pedullà:

Domani può essere il giorno decisivo nell’affare Veretout con il Milan, mi attendo un rilancio dei rossoneri che erano arrivati a 15 più Biglia, offerta respinta dalla Fiorentina. Non è detto che i viola non possano accettare l’argentino, magari insieme ad una cifra cash superiore, anche perchè stanno cercando almeno due centrocampisti. E’ questa la priorità di Pradè. Attenzione anche al profilo di Demme, di cui abbiamo parlato oggi a pranzo. Lirola? Il Sassuolo è molto previdente nelle cose che fa e conl’arrivo di Toljan è plausibile che il discorso Lirola possa andare a buon fine. Il Sassuolo partiva da una richiesta di 20 milioni, la Fiorentina si è spinta a 12 ma ci sono i margini per trovare un accordo.