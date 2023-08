Pedullà: “La Fiorentina non si fermerà sul mercato, ecco cosa vuole ancora”

"La Fiorentina vuole organizzare un agosto di straordinario spessore per regalare a Vincenzo Italiano i rinforzi necessari per una squadra sempre più competitiva."

Il noto esperto di mercato, Alfredo Pedullà, all'interno del suo editoriale per Sportitalia ha avuto modo di parlare anche delle manovre in casa Fiorentina, protagonista assoluta negli ultimi giorni con tre operazioni importanti. Questo un estratto che spiega come dopo gli arrivi di Nzola, Christensen e Beltran (ECCO QUANDO ARRIVERA'), i tifosi viola possano sognare anche altri colpi: