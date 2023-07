Pedullà: è fatta per il prestito di Krastev, andrà in una gemellata in B

Secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, il centrocampista difensivo Dimo Krastev della Fiorentina andrà in prestito secco al Catanzaro, squadra calabrese neopromossa in B dopo aver riscritto gran parte dei record della Serie C e unita ai viola da uno storico gemellaggio. Per il bulgaro classe 2003, che ha saltato gli ultimi impegni con la Nazionale a causa di un infortunio, è un'occasione da non fallire per continuare a sperare in una conferma da parte della società gigliata. Il Catanzaro sarà anche avversario dei viola in una delle amichevoli fissate nel precampionato.