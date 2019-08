Pedullà ottimista su De Paul: “Volontà della Fiorentina chiara, affare senza contropartite”

Il giornalista Alfredo Pedullà ha fatto il consueto punto di mercato viola ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

De Paul (SCHEDA)? Il suo agente è in Italia, la volontà della Fiorentina è chiara, le altre soluzioni piacciono, ma sono alternative, non sono arrivate altre proposte. Era stato accostato al Milan, ma la trattativa per Correa sta per sbloccarsi. Affare senza contropartite tecniche. L’Udinese non ha fatto un saldo di fine stagione, anzi forse chiede di più rispetto alla cifra offerta della Fiorentina. Raphinha (SCHEDA) piace, ma l’investimento maggiore è stato programmato per un giocatore diverso. Dalbert? La Fiorentina vuole che sia completamente convinto. Tonelli? Situazione ben indirizzata verso il prestito con diritto di riscatto. Simeone via? Dobbiamo vedere come finirà la trattativa tra Roma e Sampdoria per Defrel. La Samp sembra convinta di aver fatto tutto con la Roma. All’Udinese piace Simeone, ma in attacco hanno tanti giocatori.