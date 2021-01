Papu Gomez, è l’Inter unica soluzione percorribile. Fiorentina pista meno calda

Sul Corriere di Bergamo si analizza la situazione del Papu Gomez, ormai in rotta con l’Atalanta. Il giocatore vorrebbe stare il più vicino possibile a Bergamo, considerati gli investimenti fatti in città. Così l’Inter rimane l’unica soluzione percorribile attualmente, sia per una questione di blasone, sia per la distanza davvero contenuta, evitando trasferimenti familiari. Con gli interisti c’è già un accordo di massima, i contatti tra i club ci sono. Lazio, Fiorentina o Torino – conclude il quotidiano – sono piste meno calde.