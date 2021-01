Orsi insiste: “Caicedo-Vlahovic, è un sì. Con 7-8 milioni può andarsene”

L’ex calciatore e oggi commentatore in tv Fernando Orsi si è collegato con TMW Radio, ribadendo quello che aveva anticipato ai nostri microfoni qualche giorno fa su Caicedo:

“Nella Lazio degli ultimi due anni ha fatto la storia perché ha regalato tanti punti subentrando. In questo momento con Muriqi che deve ancora integrarsi, per me la Lazio farebbe un errore a mandarlo via. Certo, se arriva qualcuno con 7-8 milioni per un ’88, non so cosa sia meglio fare… Per me, in una situazione così, va via. E può essere una soluzione per la Fiorentina. Caicedo può fare sia la prima che la seconda punta, ed è uno che gioca bene se ha qualcuno vicino. Se lo lasci solo là davanti va in difficoltà, altrimenti è uno che aiuta molto, fa a sportellate, lavora sporco”.

