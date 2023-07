Anche il Primavera della Fiorentina Dimo Krastev vola in Serie B: ufficiale il suo passaggio all'US Catanzaro 1929

Non solo Alessandro Bianco in partenza, anche il Primavera Dimo Krastev andrà in Serie B. Infatti, il calciatore ha firmato con il Catanzaro, squadra che tra l'altro aveva messo nella sua lista anche Bianco. Di seguito il comunicato: