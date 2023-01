Nico Gonzalez, ci provano anche altri due club della Premier

Non si placano le voci di mercato intorno a Nico Gonzalez. Rimane fortissimo il pressing del Leicester per l'attaccante argentino della Fiorentina, ma le Foxes non sarebbero l'unico club di Premier League interessato. Secondo tuttomercatoweb.com, infatti, anche il Newcastle e il Brighton avrebbero sondato la situazione con il procuratore del giocatore. Con l'interesse rivolto, però, soprattutto alla prossima estate. Le dichiarazioni di ieri di Joe Barone fanno infatti intendere che la Fiorentina non lascerà partire Nico Gonzalez adesso a gennaio, a meno di offerte più alte di quella pervenuta finora.