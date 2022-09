Muriel scontento all’Atalanta con Gasperini, la Fiorentina ci pensa

Luis Muriel e l’Atalanta, prove di addio. Per Gian Piero Gasperini non è incedibile. Il tecnico orobico lo ha anche punzecchiato nelle scorse settimane. Già la scorsa estate il centravanti colombiano ha valutato diverse opportunità, ora i tempi sembrano maturi per una nuova esperienza professionale. Ne è convinto Daniele Longo di calciomercato.com che lancia l'idea di un suo possibile ritorno alla Fiorentina.