L’Inter piazza il colpo e “molla” Federico Chiesa: resta solo la pista estera?

Anche l’Inter potrebbe defilarsi su Federico Chiesa. I nerazzurri sono ormai ad un passo dall’acquisto di Hakimi dal Real Madrid e secondo calciomercato.com questo colpo chiuderebbe la porta ad altre operazioni come quella relativa all’attaccante della Fiorentina. Perchè nei piani di Conte, Chiesa veniva considerato un esterno a tutta fascia, ruolo che sarà invece affidato al marocchino reduce dai due anni in prestito al Borussia Dortmund. Nei giorni scorsi anche dalla Juventus erano arrivati segnali analoghi e se così fosse per il numero 25 viola resterebbe percorribile solo l’ipotesi estero (c’è soprattutto una squadra di Premier League sulle sue tracce – LEGGI QUI).