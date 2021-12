L’entourage di Vlahovic al centro dell’inchiesta di Report

Nella puntata di stasera si parlerà anche della International Sports Agency di Belgrado che cura gli interessi di Vlahovic

Dusan Vlahovic continua a segnare a raffica, ma la situazione relativa al suo futuro non sembra cambiata neanche dopo l'incontro tra Barone e Ristic. Vicenda attorno a cui è cresciuta l'attenzione e non solo in chiave mercato, con tanti club in fila per il bomber della Fiorentina. Di Vlahovic e il suo entourage (la International Sports Agency di Belgrado) si è infatti occupato anche Report all'interno dell'inchiesta sul mondo dei procuratori, con un servizio che andrà in onda stasera su RaiTre. Si racconta dei rapporti privilegiati tra Darko Ristic e il Partizan di Belgrado (il fratello è stato allenatore del settore giovanile) ma anche interessi economici e legami con esponenti politici serbi da parte di altri soci dell'agenzia. Retroscena che erano già emersi nelle scorse settimane.