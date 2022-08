Kouamé, l’Empoli ci spera. Possibile uno scambio con il club di Corsi?

Christian Kouamé all'Empoli, Nedim Bajrami alla Fiorentina? Come vi avevamo raccontato anche ieri, questa è un'operazione emersa nelle ultime ore la cui fattibilità, per il momento, è tutta da verificare. Il tecnico azzurro Paolo Zanetti stima l'attaccante ivoriano e lo considera un elemento che potrebbe essere molto utile per le sorti della sua squadra, così come la Viola non ha smesso di pensare al centrocampista offensivo albanese nonostante Antonin Barak sia sempre più vicino. Ed in ballo c'è sempre anche il nome di Szymon Zurkowski. Lo scrive tuttomercatoweb.com.