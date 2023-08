Jovic, quale futuro? Ramadani a lavoro per trovare (presto) una nuova sistemazione

Il serbo Luka Jovic cerca una nuova casa. Non stiamo parlando di un'abitazione, ci mancherebbe, ma di una squadra. Perché nella Fiorentina, ormai, gli spazi sono diventati pochi pochi, con gli arrivi di Nzola e Beltran e l'ex Real è finito ormai ai margini, fuori anche dalla lista per il preliminare di Conference. Ed ecco che allora il suo procuratore, Fali Ramadani, lavora a testa bassa per trovargli una nuova sistemazione. I colleghi di calciomercato.com danno qualche dettaglio in merito: prima Jovic è stato proposto al Milan, ma l'offerta del super-agente non ha riscaldato più di tanto gli animi rossoneri, così come la prospettiva-Galatasaray si è arenata. Per il momento resta in piedi l'ipotesi legata alla Stella Rossa, senza dimenticare, però, che la situazione contrattuale del centravanti serbo non è semplicissima da gestire, con uno stipendio pagato a metà da Fiorentina e Real ed un valore del cartellino su cui i madrileni, diciamo, vantano ancora un 50%.