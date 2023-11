Italiano al Napoli? Ecco il piano di De Laurentiis per l’ex Spezia

Infatti, nel caso in cui Mazzarri riuscisse a portare la squadra in Champions League e a tenere viva la pista scudetto, Italiano sarebbe un opzione concreta insieme a Conte

Il passaggio di Mazzarri al Napoli, ha scatenato tantissime voci sul futuro della panchina del Napoli. Visto quanto successo in estate, il nome di Italiano rimane dei più papabili. Sportmediaset ha rivelato il piano di De Laurentiis per l'allenatore della Fiorentina. Infatti, nel caso in cui Mazzarri riuscisse a portare la squadra in Champions League e a tenere viva la pista scudetto, Italiano sarebbe un opzione concreta insieme a Conte. La Fiorentina detiene la possibilità di rinnovare il contratto del tecnico per un altro anno, ma i buoni rapporti tra De Laurentiis e Commisso potrebbero sbloccare la situazione.