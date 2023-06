Il Milan si affida a Ramadani per sbloccare il mercato: primo obiettivo, cedere Rebic

Come racconta calciomercato.com, l'agente Fali Ramadani, che a Firenze conosciamo molto bene per essere anche e soprattutto il consulente di Vincenzo Italiano ed il procuratore di Nikola Milenkovic, ricoprirà un ruolo chiave in casa Milan con la sua agenzia, la Lian Sports, supportando la società rossonera durante il mercato. Il primo passo, in tal senso, sarà quello di trovare una nuova sistemazione per l'ex attaccante della Fiorentina Ante Rebic, di cui appunto Ramadani ha la procura. Il croato ha rotto con Stefano Pioli e potrebbe tornare in Germania (Wolfsburg) o finire in Turchia: i rossoneri vogliono liberarsi del suo ingaggio da 3,5 milioni annui ed incassarne 10.