VN – Grillitsch, contatto in arrivo: i dettagli dell’offerta viola. Torreira…

L'austriaco si avvicina a Firenze e contemporaneamente lascia in standby il ritorno di Torreira

Nella giornata di domani è previsto un contatto, se non addirittura un incontro fisico, tra la Fiorentina e gli agenti di Florian Grillitsch (qui la sua scheda) .

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club viola ha proposto un quadriennale da 2,2 milioni a stagione al centrocampista austriaco, che lascerà i tedeschi dell'Hoffenheim a parametro zero. La quadra dovrebbe essere trovata sulla cifra citata, nonostante le richieste dell'entourage siano state più alte. Grillitsch è un profilo internazionale e convince di più rispetto a Schouten , valutato almeno 15 milioni dal Bologna.

L'arrivo di Grillitsch lascia ancora in standby la situazione relativa a Torreira. Il gelo di venti giorni fa non c'è più, ma il tempo passa e non ci sono segnali.